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وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين.. شاهدوا كيف احتفلت هذه السيدة بطلاقها (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2023 | 04:04
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بطريقة غير مألوفة، احتفلت سيدة مصرية بطلاقها من زوجها، حيث ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقف خلف قالب حلوى كُتب عليه: "طلاق سعيد.. مبروك الطلاق".

وكشفت انها وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين في هذه المناسبة، قائلةً: "حبيت أحتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب. أنا برج الحمل مجنونة وعصبية، ووزعت جوائز ذهب في الكافيه".

وأكّدت السيّدة المصرية أنها "ليست حزينة" لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقاً.(lbci)

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