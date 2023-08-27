شهر آب... لماذا تخشاه بعض الشعوب؟

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يحظى شهر آب بسمعة سيئة في بعض دول العالم؛ فهو الشهر الذي شهد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، وإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، والاعتراف رسميا بكارثة تشرنوبيل عام 1986، وهو الشهر ذاته الذي اختبر خلاله الاتحاد السوفياتي القنبلة الهيدروجينية عام 1953.وغير ذلك عشرات الأحداث الفارقة والمؤثرة، سواء على المستوى العالمي، أو حتى على المستوى الفردي، حيث إنه الشهر الوحيد الذي لا تتخلله أي إجازات رسمية بخلاف تلك الأسبوعية في العديد من دول العالم.فيما يلي، نسلّط الضوء على أبرز الأحداث التي شهدها شهرآب، وبعض المعتقدات الشعبية بشأنه:تقول صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن البعض يطلق على آب اسم "شهر الهستيريا العامة" و"خروج الأحداث عن السيطرة"؛ ففيه بدأت الحرب الأهلية الإنجليزية الأولى سنة 1642، وفيه أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا عام 1914، كما شملت "الهستيريا" حمى البحث عن الذهب في يوكون بكندا في العام 1969، ونجح جاك السفاح في قتل ضحيته الأولى في 1888، وهو قاتل متسلسل مجهول الهوية نشر الهلع آنذاك في لندن ونواحيها بجرائمه.وترجع القصة إلى اعتقاد صيني يقول إن الأشباح تخرج من الجحيم بحثا عن المرح في الفترة من 16 آب إلى 14 أيلول، وخلال تلك الفترة تنطلق الأشباح الجائعة لتنشر الحظ السيئ في كل مكان. ومن الصين إلى الفلبين وبعض الدول الآسيوية، يبدو الإيمان بأثر آب السلبي عميقا.آب هو الشهر الذي ألهم غابرييل غارسيا ماركيز بكتابة قصة قصيرة بعنوان "أشباح أغسطس" (مواقع التواصل الاجتماعي)وفي هذا الشهر يتوقف بعض من يؤمنون بهذه المعتقدات عن إطلاق الأعمال التجارية الكبرى، وقرارات البيع والشراء، وحتى الزواج، تلافيا لما ما قد ينتج في هذا الوقت من قرارات تتزامن مع أبواب الجحيم المفتوحة، وأرواح الموتى الشريرة المتجولة في الأنحاء، وفق الاعتقاد السائد.وذكر موقع "كوسمو" العديد من القرارات التي يتجنبها البعض في آب:اتخاذ أي قرار يتعلق بتغيير في الحياة.السفر.بدء عمل جديد.الانتقال إلى منزل جديد.الزواج.التقاط العملات المعدنية أو الأشياء الغريبة في الخارج؛ لأنها قد تكون ملكا لمتوفى.التحدث مع النفس.الذهاب إلى المقابر بدون رفقة.البقاء في الخارج لوقت متأخر.الوجود بالقرب من المسطحات المائية.الحديث عن الأشباح أو الموت.ترك الطعام أو تعليق الملابس بعد غروب الشمس.ارتداء اللون الأسود.النقر على رأس الشخص أو كتفه.(الجزيرة)