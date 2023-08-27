داخل أحد الصفوف... تلميذ يتعرّض للضرب المبرح

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بعدما تعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، ما أثار غضبا على مواقع التواصل، كشفت المعلمة سبب تصرفها.وقالت المعلمة المتهمة بالعنف تريبتا تياجي إنها أمرت طلابها بالتناوب على ضرب الطفل لأنها "مقعدة ولا تستطيع الحركة".كما أضافت أن الطالب لم يحفظ درسه فحاولت تأديبه لتقصيره بطلب من عمه، وفق ما نقلته صحيفة "إينديا تودي".لماذا تضربونه بشكل خفيف؟وأظهرت لقطات أثارت غضبا واسعاً، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".وجهه يتحول للون الأحمروأضافت "ابدأوا بضربه على الخصر، وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار، حيث وقع الحادث، وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.تنديدات واسعةوأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الإنترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.وكتب غاندي في منشور على منصة "إكس": "زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية".وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد المسلمين في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.(العربية)