وضع السم لجاره... اليكم تفاصيل القصة (فيديو)

Advertisement

في حادثة لا تخطر على بال، أقدم طالب دكتوراة في قسم الكيمياء بولاية فلوريدا الأميركية على تصنيع مادة كيميائية سامة، وزجها تحت باب جاره "لأنه يعكر مزاجه دوماً"فما كان من الجار الضحية إلا أن شعر بالتعب وعائلته، حتى أن طفلته الرضيعة أصيبت بالاعياء ونقلت إلى المستشفى.إلا أن الطالب Xuming Li، البالغ من العمر 36 عامًا، راح يكرر فعلته باستمرار.ما دفع لاحقا الجار عمر عبد الله ، الذي اشتكى مراراً من شم رائحة كريحة في منزله، إلى وضع كاميرا مراقبة عند بابه.