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منوعات
حادث سير مروّع... هذا ما حصل مع هذه السيدة وطفلها الرضيع
Lebanon 24
28-08-2023
|
04:00
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توفيت المتزلجة الأولمبية السابقة، ألكسندرا باول، في حادث سير مريع، اصطدمت خلاله شاحنة بـ7 سيارات، في مدينة أونتاريو الكندية، خلال وقت سابق هذا الأسبوع.
وذكرت وسائل إعلام كندية أن باول، التي مثلت كندا في أولمبياد سوتشي الشتوية عام 2014 وحصلت على المركز 18 في مسابقة الرقص على الجليد، توفيت في حادث السير، الثلاثاء.
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وكانت باول في سيار تها مع ابنها الرضيع، الثلاثاء، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيلة بصف سيارات متوقفة، بحسب بيان الشرطة.
وقالت الشرطة الكندية إن باول، 31 عاما، كانت في سيارة مع طفلها عندما اصطدمت بهما شاحنة و5 مركبات أخرى كانت متوقفة في صف. وأضافت أن الطفل نُقل إلى مستشفى للأطفال لتلقي العلاج من إصابات "لا تهدد حياته".
وفازت باول بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتزلج على الجليد للناشئين عام 2010 واعتزلت الرياضة عام 2016.(الحرة)
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