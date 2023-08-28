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بطلة السباحة الأميركية... هذا ما كُشف عن حادثة وفاتها

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:13
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بعد تحقيق استمر عدة أشهر، كشفت الشرطة الأميركية سبب "الوفاة الغامضة" للبطلة السابقة في السباحة، جيمي كايل.

وتوفيت جيمي كايل (42 عاما) في جزر العذراء الأميركية، في فبراير الماضي، لكن سبب الوفاة ظل غامضا، بعدما جرى العثور عليها ملقاة على أرضية المنزل، الذي كانت تتقاسمه مع صديقها.
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ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن إدارة شرطة جزر العذراء، قولها في بيان صحفي يوم السبت، إن كايل توفيت بسبب "تسمم الفنتانيل مع انتقال بعض محتويات معدتها إلى رئتيها".

واستشهد رجال الشرطة بتقرير تشريح الجثة الصادر يوم 22 أغسطس عن الفاحص الطبي في جزر العذراء.

وذكرت الشرطة أن صديق كايل عثر عليها ميتة على أرضية منزلهم يوم 21 فبراير، بعد عودته من حانة في حدود منتصف الليل.

وسبق لكايل أن فازت بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر في بطولة بان باسيفيك عام 1997.

وخلال كأس العالم للسباحة 1998-1999 في البرازيل، حصلت كايل على الميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة، ضمن الفريق الوطني الأميركي.

كما فازت أيضا ببطولة مدرسة كاليفورنيا الثانوية في سباق 200 متر فردي متنوع و500 متر حرة.(سكاي نيوز عربية) 
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