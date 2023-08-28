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تركوا رسالة إعتذار... لصوص يعربون عن أسفهم وتضامنهم مع ضحيتهم!

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:00
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ذكرت صحيفة إيطالية أن اللصوص في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن.
وكتب اللصوص في الرسالة، بعدما لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهاز تحضير "إيروغريل": "أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".
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وأشارت صحيفة "إيل غازيتينو" المحلية أن التحقيق لا يستبعد بأن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة، المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة، قد تم إجراؤها خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، ويستمر البحث عن اللصوص، لكنهم لم يتركوا أي دليل. (سبوتنيك)
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