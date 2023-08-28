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بطريقة مروعة.. ابنة الـ15 عاماً تقتل والدها

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:23
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أقدمت فتاة مصرية على قتل والدها بطريقة مروعة في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، حينما أشعل سيجارته في بيته، ليُفاجأ بتسرب الغاز في منزله حتى اشتعل ليلقى مصرعه.
 
والمفاجأة قيام ابنته صاحبة الـ 15 عاما بفتح قارورة الغاز متعمدة، وأشعلت النيران في جسد والدها أثناء إشعاله سيجارته ولقي مصرعه في الحال.
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وعكف رجال المباحث في البحث عن الجانية والتأكد من أن هناك شبهة جنائية وراء تلك الواقعة، وتوصلوا إلى أن ابنته صاحبة الـ15 عاما هي من فتحت القارورة دون علمه متعمدة، لأنها أرادت التخلص منه.
 
واعترفت الابنة بأنها أشعلت النيران بوالدها، لأنه كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة وأنها كانت تعيش معه بمفردها، بعد أن انفصل عن والدتها، كما أنه كان دائم التعدي على والدتها بالضرب. (روسيا اليوم) 
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