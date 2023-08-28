Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-08-2023 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1101957-638288854743586112.png
Doc-P-1101957-638288854743586112.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة
الثور
تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
Advertisement
الجوزاء
حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة
السرطان
من الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات
الأسد
 حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة
العذراء
القمر المكتمل في الحوت يحذر من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية
الميزان
يكتمل القمر في الحوت، ويدعوك إلى إنجاز عمل أويتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم
العقرب
القمر المكتمل في الحوت يجعل وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية
القوس
خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات
الجدي
القمر المكتمل في الحوت مناسب جداً لك، ويعني منصباً أو لقاء مثمراً أو عقداً أو اتفاقاً مع الخاريج، ، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية
الدلو
تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة
الحوت
يكتمل القمر في برجك ليسلط الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:00 | 2023-08-29
23:27 | 2023-08-28
16:00 | 2023-08-28
14:00 | 2023-08-28
12:25 | 2023-08-28
11:23 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24