الحمل

توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة

الثور

تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

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الجوزاء

حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة

السرطان

من الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات

الأسد

حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة

العذراء

القمر المكتمل في الحوت يحذر من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية

الميزان

يكتمل القمر في الحوت، ويدعوك إلى إنجاز عمل أويتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم

العقرب

القمر المكتمل في الحوت يجعل وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية

القوس

خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات

الجدي

القمر المكتمل في الحوت مناسب جداً لك، ويعني منصباً أو لقاء مثمراً أو عقداً أو اتفاقاً مع الخاريج، ، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

الدلو

تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة

الحوت

يكتمل القمر في برجك ليسلط الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم