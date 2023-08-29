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"مكافأة نقدية" للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عاما!

Lebanon 24
29-08-2023 | 14:00
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قررت مقاطعة في شرق الصين تقديم مكافأة قدرها 1000 يوان أيّ 137 دولارا للأزواج إذا كان عمر العروس 25 عاما أو أقل، في خطوة ترمي لتشجيع الشباب على الزواج.

وجاء في الإشعار، الذي تم نشره على حساب Wechat الرسمي لمقاطعة تشانغشان، أن المكافأة، التي تقتصر على الأفراد الذين يتزوجون لأول مرة، تهدف إلى تشجيع "الزواج والإنجاب المناسبين للعمر". (روسيا اليوم)
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