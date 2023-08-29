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لمحبّي "برغر كينغ" وتحديداً الـWhopper... هذا الخبر يهمّكم!

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:58
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رفض قاض أميركي محاولة مطعم "برغر كينغ" رد دعوى قضائية تتهمه بخداع الزبائن عن طريق تصوير شطيرته "ووبر" لتبدو أكبر حجما مما هي عليه في الحقيقة.

وقال روي أولتمان قاضي محكمة أميركية في ميامي إن مطعم برغر كينغ يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة "ووبر" الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن وهو ما يرقى إلى خرق العقود.
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واتهم الزبائن في الدعوى الجماعية المقامة، برغر كينغ بتصوير الشطائر تملؤها مكونات "تفيض منها"، مما يجعلها تبدو أكبر حجما بنسبة 35 بالمئة وبها كمية لحم أكثر بنحو المثلين مقارنة بما تقدمه سلسلة المطاعم.

ورد برغر كينغ بأنه ليس مطلوبا منه أن يقدم شطائر تبدو "تماما مثل الصورة"، ومع ذلك قال القاضي إن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلفين لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
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