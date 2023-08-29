أسنان بشرية في الطعام... هذا ما حصل مع احدى السيدات

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لا شيء يمكن أن يكون أكثر إزعاجا من أن يبتسم لك طعامك! حيث كادت امرأة في الفلبين أن تفقد وعيها عندما اكتشفت أن السمكة التي اشترتها لطعام الغداء تحتوي أسنانا بشرية.وفي تصريحات صحفية، قالت ماريا كريستينا كوسي: "ذهبت إلى السوق، أحد أفضل الأسواق هنا في مدينة باكولود. اشتريت أنواعا مختلفة من الأسماك، وأخذت سمكة واحدة إلى المنزل لتنظيفها وإعداد الطعام، لكن عندما قطعتها شعرت بالفزع، لقد كان لديها أسنان شبيهة بالبشر".ويقال إن المرأة اشترت سمك الشبوط ذو الرأس الكبير، وهو سمك من المياه العذبة، يسمى محليا إيميلدا، على اسم السيدة الأولى الشهيرة في البلاد، وهو عنصر أساسي في طبق اليخنة والأطباق الأخرى في جميع أنحاء شرق آسيا.ولسوء الحظ، تبددت أحلام كوسي بتناول وجبة سمك رائعة بعد أن رأت الأسنان، حيث ضغطت عليها كثيرا للتأكد من أنها جزء من السمكة.ويظهر مقطع فيديو أسنان سمك الشبوط التي تبرز بشكل مروع. ونظرا لقلقها من أن السمكة قد تشكل خطرا على صحتها، قامت كوسي بإلقائها، رغم أنها باهظة الثمن نوعا ما، حيث كلفتها 4 دولارات.ومن المثير للاهتمام أن هذا النوع من الكائنات البحرية ليس لديه أسنان، ولكن سمكة كوسي لديها أسنان بلعومية باتجاه الحلق وليس للأمام، كما يبدو في المقطع الذي صورته.ومن أبرز الأسماك ذات الأسنان البشرية البارزة سمكة باكو، وهي سمكة غازية وصلت إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية، وسمكة رأس الغنم، والسمكة المنتفخة المعروفة بالانتفاخ مثل بالون العرض عند التهديد.وقبل 3 سنوات، أثارت سمكة الزناد ضجة كبيرة على الإنترنت بسبب شفاهها وأسنانها الشبيهة بالبشر بشكل غريب.(نيويورك بوست)