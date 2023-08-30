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جريمة مروّعة أمام مطعم "ماكدونالدز"... فتاة عمرها 16 سنة قُتلت طعناً على يدّ مراهقة!

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:00
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طُعنت مراهقة أميركية تبلغ من العمر 16 عامًا، حتى الموت بعد شجار فتيات أمام أحد مطاعم "ماكدونالدز" في واشنطن، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
 
وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى على الفور، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وذلك قبل يوم من عودتها للمدرسة قبل انتهاء العطلة الصيفية.
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وحتى الآن لم تكشف السلطات عن اسم المراهقة التي هاجمت الضحية وتسببت بمقتلها، لكن أكدت صحيفة نيويورك بوست أنها من سكان المنطقة، وأنه تم القبض عليها بتهمة القتل من الدرجة الثانية، بعدما وجدت الشرطة السكين في حوزتها. (فوشيا)
 
 
 
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