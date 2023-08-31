Advertisement

منوعات

أغلى قطعة جبن بالعالم.. هذا سعرها!

Lebanon 24
31-08-2023 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1102632-638290693314120937.png
Doc-P-1102632-638290693314120937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مطعم إسباني مؤخرا بدفع 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويا تزن 2.2 كيلوغرام، مسجلا بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا لأغلى قطعة جبن.

في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر آب، تستضيف مدينة لاس أريناس مسابقة حيث يتم بيع أفضل قطع جبن "كابراليس" بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.
Advertisement

هذا العام، دفع مطعم "Llagar de Collotto" في أوفييدو بإسبانيا مبلغا ضخما قدره 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن "كابراليس" المصنوعة يدويا من حليب البقر والماعز والتي تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو.

وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجا شاركوا في المسابقة.

وقال غييرمو بينداس بادا، صانع قطعة الجبن: "كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، ولكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدا الفوز".

"كابراليس" هو جبن طبيعي مصنوع يدويا إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من الحليب، البقر والأغنام والماعز.

وأصبحت جبن كابراليس تحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلو غراما منها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:47 | 2023-08-31
03:04 | 2023-08-31
02:20 | 2023-08-31
00:02 | 2023-08-31
23:23 | 2023-08-30
22:57 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24