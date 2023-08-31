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بسراويل قصيرة ضيقة: رقصتا بشكل مُشين بالقرب من قبر والدهما.. وهذه عقوبتهما (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2023 | 03:04
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في حادثة غير مألوفة، تواجه شقيقتان قتل والدهما أثناء دفاعه عن أوكرانيا ضدّ الغزو الروسي، الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو ظهرتا فيه ترقصان بالقرب من قبور الجنود الذين استشهدوا في الحرب.
 
ووسط رد فعل عنيف غاضب على الفيديو، دافعت الشقيقتان عن موقفهما وهو أن والدهما الراحل كان سيجد تصرفاتهما الغريبة مضحكة.
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لكن الشقيقتين اعترفتا في النهاية بما اقترفاه وأن الفيديو لم يكن لائقًا، بحسب موقع "ديلي ميل".
 
وأكدت الشرطة أن الفتاتين، ولم يتم الكشف عن هويتهما، سيتم اتهامهما "بتدنيس القبور"، ويمكن أن تواجها الآن ما يصل إلى خمس سنوات في السجن.
 
وأظهر الفيديو الشقيقتين ترتديان قميصاً قصيراً باللون الأسود وسراويل قصيرة ضيقة، وترقصان أثناء وقوفهما بين قبور الجنود المزينة بالورود والعلم الأوكراني.(lbci)

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