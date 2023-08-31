ولادة أول شبل باندا عملاق في روسيا

أفاد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، أن أول شبل باندا عملاق في تاريخ روسيا ولد في حديقة حيوان موسكو.

وقال سوبيانين، عبر قناته على "تلغرام": "هذا الحدث الفريد والنادر وهو نتيجة العمل المنسق لمتخصصينا والزملاء الصينيين".

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وأشار سوبيانين إلى أن "الباندا هي رمز وطني وتراث للصين. وبفضل جهود الحكومة الصينية والشركاء المعنيين على مر السنين، بلغ عدد حيوانات الباندا العملاقة ما يقارب 2600، منهم نحو 1900 يعيشون في ظروف الطبيعة البرية، يعد نقل الحيوانات إلى بلد آخر علامة على الثقة الكبيرة".

وبحسب حديقة الحيوان، فإن وزن شبل الباندا كان نحو 150 غراما، ولم يعرف جنسه بعد. (سبوتنيك)