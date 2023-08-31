الحمل

تستقطب بعض العروض والفرص المالية، إن الجوّ إيجابي ومناسب لبحث الشروط ولتحسين الوضع الحالي

الثور

إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة

Advertisement

الجوزاء

أحد الزملاء يبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار على المدى الطويل

السرطان

انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، لا تصدّق الوعود الكاذبة ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً

الأسد

قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة

العذراء

قد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة، وهذا يزيد من حماستك ويدفعك الى التركيز على مشروع مهم

الميزان

تعيش ارتباكاً وتأجيلاً ربما بعض المواعيد، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح

العقرب