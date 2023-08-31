الحمل
تستقطب بعض العروض والفرص المالية، إن الجوّ إيجابي ومناسب لبحث الشروط ولتحسين الوضع الحالي
الثور
إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة
الجوزاء
أحد الزملاء يبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار على المدى الطويل
السرطان
انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، لا تصدّق الوعود الكاذبة ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً
الأسد
قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة
العذراء
قد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة، وهذا يزيد من حماستك ويدفعك الى التركيز على مشروع مهم
الميزان
تعيش ارتباكاً وتأجيلاً ربما بعض المواعيد، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح
العقرب
أنت تحسد كل شخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، إذا كان الظرف يعاكسك، فالحل ليس بمعاداة الآخرين والتهجم عليهم وتمنّي الشر لهم
القوس
تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية
الجدي
تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل
الدلو
تتفاعل على نحو مُرضٍ مع محيطك، ويحمل اليك هذا اليوم انفتاحاً على مجالات جديدة
الحوت
تكون على استعداد لمواجهة أي طارئ، هذا الظرف الصعب يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول الناجعة