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منوعات
موظفون يرتدون الخوذ على مكاتبهم أثناء العمل لسبب "قاتل".. اليكم ما هو (فيديو)
Lebanon 24
01-09-2023
|
02:30
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اعتاد موظفون حكوميون يعملون في مبنى متهالك بولاية تيلانجانا الهندية، على ارتداء خوذ الدراجات النارية لمنع سقوط ألواح الخرسانة من السقف على رؤوسهم.
وقد انتشر مقطع فيديو للعديد من الموظفين فيما يسمى "مكتب التنمية" بالولاية وهم يرتدون الخوذ أثناء العمل.
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ورغم أن مكتب التنمية مكلف بتطوير المنطقة من خلال توفير الإنترنت للقرويين وإنشاء البنية التحتية، الا أن مكان العمل في حالة رهيبة بحيث يتعين على العمال حماية أنفسهم من الحطام المتساقط.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموظفين طالبوا بالانتقال إلى مبنى مكتبي أكثر أمانا بعد أن أصيب زميلهم بتلف في الدماغ، عندما سقط لوح أسمنتي من السقف فوقه.
ويعاني سقف المكتب من تسرب المياه منذ العام الماضي وهو الآن في حالة متهالكة، حيث تسببت الرطوبة في سقوط قطع من السقف، ولم يكن أمام الموظفين خيار سوى حماية أنفسهم بطريقة ما.
وبعد انتشار الفيديو، أعلن مسؤولون حكوميون في تيلانجانا أنه سيتم نقل العمال في مكتب التنمية إلى مبنى آخر "قريبا". (سكاي نيوز)
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