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فضيحة تُلاحق "يوتيوبر" اشتهرت بفيديوهات للعائلة.. عنفت أطفالها وجوعتهم!

Lebanon 24
01-09-2023 | 11:00
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في حادثة غريبة من نوعها، ألقي القبض على نجمة اليوتيوب روبي فرانكي من قناة "8 Passengers" بعد أن هرب طفلها المكبل بشريط لاصق حول أطرافه إلى منزل أحد الجيران طلباً للمساعدة.

وأشار سجل الاعتقال إلى أن الطفل هرب عبر نافذة منزل الشريك التجاري لروبي، جودي هيلدبراندت، وطلب من الجار الذي لجأ إليه الطعام والماء، ولكن عندما لاحظ الجار وجود شريط لاصق على كاحلي ومعصمي الطفل اتصل بالشرطة على الفور.
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من جانبه كشف بيان صادر عن السلطات المحلية بأن الجار الذي أبلغ عن الأمر وصف الطفل بالهزيل وأنه يعاني من سوء التغذية، ومصاب بجروح مفتوحة فيما هناك شريط لاصق حول أطرافه.

ووصفت الشرطة في مكان الحادث جروح الطفل المجهول الهوية والإهمال وسوء التغذية بأنها "خطيرة" لدرجة أنهم نقلوه إلى مستشفى سانت جورج الإقليمي القريب.

وتم وضع الطفل في الرعاية الطبية بسبب تمزقات عميقة نتيجة ربطه بحبل بحسب رجال الشرطة.

إلى ذلك اكتشف طفل آخر مصاب بسوء التغذية بعد ذلك بوقت قصير، بحسب الوثائق، وتم نقله أيضاً إلى المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن اليوتيوبر روبي، المعروفة بقناة عائلتها على اليوتيوب، قامت بتصوير مقطع فيديو في منزل شريكها قبل أيام قليلة من الحادث، ما يشير إلى أنه كان لديها علم بالانتهاكات وسوء التغذية والإهمال.

كما ألقت الشرطة القبض على هيلدبراندت، الذي عمل كمؤسس مشارك لشركة Franke’s ConneXions ومعالج مرخص.

وأمرت المحكمة باحتجاز روبي في سجن مقاطعة واشنطن دون كفالة.

فيما ألقت القبض على شريكها للاشتباه في تهمتي إساءة معاملة الأطفال.

ولا يزال أربعة من أطفال فرانكي تحت رعاية قسم خدمات الطفل والأسرة. (العربية)
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