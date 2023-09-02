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"700 متر فوق سطح البحر".. ما حقيقة صورة "طريق الجلالة" في مصر؟

Lebanon 24
02-09-2023 | 00:44
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تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لطريق الجلالة في مصر، لكن الادعاء خطأ والصورة تعود في الحقيقة لطريق يقع في باكستان.
ويظهر في الصورة أحد الطرقات السريعة، وقال الناشرون إنه طريق الجلالة في مصر.
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وطريق الجلالة هو طريق يخترق الجبال ليربط القاهرة بالغردقة ويبلغ طوله 82 كيلومترا.
 

 
حقيقة الصورة
 
لكن الصورة ليست لطريق الجلالة مثلما زعمت المنشورات المضللة، إذ لا تشابه بين عناصرها وبين الطريق كما يظهر كاملا في هذا الفيديو الذي نشرته السلطات المصرية.



إثر ذلك، أرشد البحث العكسي إلى الصورة نفسها منشورة على صفحات باكستانية على أنها لطريق في باكستان يسمى Hazara Motorway.
 
وبالفعل يُمكّن البحث عن اسم الطريق من العثور على صور أخرى للطريق نفسها منشورة على خدمة خرائط غوغل منها مطابق للصورة المتداولة خصوصا على مستوى القناطر التي تكسوها الأعشاب.

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