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منوعات
كان يعرفها: شابة تتعرّض للاعتداء في موقف سيارات.. هذا ما حصل معها
Lebanon 24
02-09-2023
|
02:46
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في حادثة مروعة، تعرضت شابة في العشرينات للاعتداء جنسياً في موقف سيارات بمركز تسوق صباح يوم الخميس الماضي.
وبحسب المعلومات، تم استدعاء رجال الشرطة فوراً بعد أن أبلغت المرأة عن تعرضها للاغتصاب في هجومٍ مروع في مركز بورنماوث ببريطانيا.
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وتمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على المُغتصب، البالغ من العمر 37 عاما، في الموقع المذكور، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.
وقامت شرطة دورست بإغلاق موقف السيارات في مركز سوفرين بينما واصلت التحقيق في الجريمة المزعومة.
وكشفت التحقيقات أن الرجل الّذي تم استجوابه وقالت القوة إن الرجل الذي يتم استجوابه كان على معرفة مُسبقة بالضحية.(LBCI)
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