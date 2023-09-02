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سمكة تونة "تقتل" نفسها بعد تصويرها بـ"الفلاش"!

Lebanon 24
02-09-2023 | 04:15
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ظهرت سمكة تونة تقتل نفسها داخل حوض السمك، بعدما تم استخدام "فلاش" التصوير في الموقع الموجودة فيه.
 
ووثقت عدسات الكاميرا اللحظة المروعة الّتي قتلت فيها السمكة نفسها، ونُشرت على منصة التواصل الاجتماعي Reddit  حيث أثارت جدلاً حول مدى ملاءمة التصوير الفوتوغرافي بالفلاش في المتاحف المائية.
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ويمكن رؤية الزائرين وهم يلتقطون صورًا لحوض الأسماك في المعرض المائي المزدحم، الّذي لم يتم الكشف عن اسمه.
 
ورأى الحاضرون سمكة التونة تسبح وراء الزجاج، لتغوص بعدها فجأةً في قاع الحوض. وقد ترك الحادث المروع الضيوف في حالة صدمة.
 
وتسبب هذا الحدث المثير للقلق في قيام أحد مستخدمي Reddit بالتعليق على الفيديو، بحجة أنه يجب حظر استخدام التصوير الفوتوغرافي بالفلاش في أحواض السمك، نظرًا لأنه يمكن أن يجعل الأسماك مضطربة وعدوانية.(LBCI)

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