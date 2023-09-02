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تسجيل صوتي نادر للأميرة ديانا.. كشفت عن حدث خيّب أمل الأمير تشارلز

Lebanon 24
02-09-2023 | 09:00
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كشف تسجيل صوتي نادر للأميرة الراحلة ديانا وهي تتحدث عن خيبة أمل الأمير البريطاني تشارلز (الملك تشارلز الثالث الآن) حين رزقا بمولودهما الأمير هاري، حيث كان يتمنى أن يرزق بفتاة بدلاً من ولد.

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وسجلت الأميرة الراحلة سلسلة من الأشرطة الصوتية في التسعينات وسلمتها سراً للمؤلف أندرو مورتون قبل وفاتها في حادث سيارة عام 1997، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.


وحصل برنامج Good Morning America على تسجيل حصري للأشرطة تتحدث فيه ديانا عن خيبة أمل تشارلز. وقالت: "لأنه في حفل تعميد هاري، ذهب تشارلز إلى والدته وقال: أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل شديدة، واعتقدنا أنها ستكون فتاة".

وتابعت: "قاطعته أمه رأساً وقالت: عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأن يكون لديك طفل طبيعي". وأوضحت ديانا أنه منذ ذلك اليوم تم إغلاق هذا النقاش.

 
كذلك، كشفت تسجيلات ديانا عن العلاقة المضطربة التي كانت تربطها بزوجة أبيها. وقالت فيها عن زوجة أبيها: "أنا أكرهك كثيراً. لو تعلمين فقط كم كرهناك جميعاً بسبب ما فعلته. لقد دمرتِ المنزل. لقد أنفقتِ أموال أبي. قلت كل ما أستطيع قوله".

من جانبه، أوضح كاتب سيرتها الذاتية، أندرو مورتون، لبرنامج Good Morning America أمس الجمعة، أن سماع صوت ديانا ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي أمر مثير، مشيرا إلى أن الأميرة الراحلة لم تفكر قط لثانية واحدة في أن كاميلا ستصبح ملكة.

يذكر أن هناك سبع ساعات من الأشرطة المسجلة في المجموع. وعندما سئل عما إذا كان سيصدر المزيد من التسجيلات الصوتية، قال مورتون: "هناك اهتمام عالمي، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث".
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