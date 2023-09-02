في دولة عربية.. رجلٌ يفتح بيته مصيفاً مجانياً للأيتام!

قرر سعيد عادل وعائلته من مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، فتح أبواب فيلته وتوفير 50 سريراً، لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف استئجار محل إقامة لقضاء العطلة الصيفية، مع ارتفاع أسعار الفنادق في الساحل الشمالي.

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وفي تصريحٍ له، قال عادل: "بدأت فكرة المصيف المجاني، إننا كأسرة لاحظنا أن المصايف بدأت تكون غالية، وفكرنا في أن الأيتام والناس البسيطة ليس بإمكانها تكبّد تكاليف مرتفعة لقضاء عطلة صيفية أو التمتع ببركة سباحة. لذا فكرنا في تهيئة بيتنا لاستقبال 50 شخصاً، نستطيع استضافتهم". وفي تصريحٍ له، قال عادل: "بدأت فكرة المصيف المجاني، إننا كأسرة لاحظنا أن المصايف بدأت تكون غالية، وفكرنا في أن الأيتام والناس البسيطة ليس بإمكانها تكبّد تكاليف مرتفعة لقضاء عطلة صيفية أو التمتع ببركة سباحة.

ويوفر أصحاب الفيلا السرير الواحد لمدة 3 أيام فقط، للسماح للآخرين بالاستمتاع بهذه الفرصة.



وفتح المكان للزائرين كان فكرة والد عادل العام الماضي، وقال إن والده عندما توفي قريباً، قرر أن يُبقي ذكراه حية ويحقق رغبته في إسعاد الناس.



امتيازات الإقامة

ويحظى زوار الفيلا، بإقامة مجانية إلى جانب استخدام حمام السباحة، وأنشطة أخرى، وقالت فريال يوسف، وهي واحدة من الزائرين: "أنا استغربت بصراحة إن البيت مفتوح لنا بدون مقابل"، وأضافت: "المبادرة مش واقفة على حد معين، فهي لكل الناس، وما نفعله أننا نأخذ فقط صورة البطاقة للشخص، لغايات الأمان".

كذلك، فقد ذكر عادل أن المكان مفتوح للجميع "بغض النظر عن خلفيتهم"، لكن الأولوية للأيتام والعائلات المحتاجة.