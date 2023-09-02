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طاهٍ في "ماكدونالدز" يكشف سراً كبيراً: إبتعدوا عن هذه الشطيرة!

Lebanon 24
02-09-2023 | 23:53
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توجه طاه سابق في مطعم ماكدونالدز يدعى مايك هاراتش مؤخرا إلى "تيك توك"، لمشاركة أسرار قد تبعد الزبائن عن شطيرة "بيغ ماك" الشهيرة.

وشرح هاراتش في الفيديو، أن على عشاق المطعم الأميركي الشهير، طلب شطيرة "ماك دابل"، عوضاً عن "بيغ ماك"، وذلك لأنها ستوفر عليهم 2 دولار، في كل مرة، وهي تحمل نفس الكمية ونفس المذاق.
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وشدد الطاهي السابق على أن "بيغ ماك" هي خدعة كبيرة، وأن ارتفاع سعرها متعلق بشهرتها في المطعم.

ويحمل كل من بيغ ماك وماك دابل، قطعتي لحم داخل الشطيرة، مع اختلاف نوع الصلصة الإضافية.
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