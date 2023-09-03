بحثت عن شبيهة لها على "إنستغرام" وقتلتها بهدف تزييف قتلها!

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اتُهمت امرأة ألمانية- عراقية تبلغ من العمر 23 عاماً بتهمة القتل بعد أن زُعم أنها بحثت عن شبيهة لها على موقع إنستغرام وقتلتها مع شريك لها، في محاولة لتزييف وفاتها.وكان يُعتقد في البداية أن المرأة، التي تُعرف باسم شهربان كي بي كانت ضحية جريمة قتل عندما تم العثور على جثة شابة غارقة في الدماء في آب الماضي في سيارة مرسيدس متوقفة في إنغولشتات بجنوب ألمانيا، حتى أن العديد من أفراد عائلتها تعرفوا على جثتها، لكن تقرير تشريح الجثة في اليوم التالي أثار تساؤلات حول هويتها بسبب الوشم الذي لم يكن من الممكن التعرف عليه.وتم تسمية الضحية فيما بعد باسم خديجة أو، وهي مدونة تجميل تبلغ من العمر 23 عاماً من أصل جزائري من هايلبرون في ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة.وبدت المرأتان متشابهتين بشكل لافت للنظر، وكلاهما لهما شعر أسود طويل وبشرة متشابهة ومكياج رياضي ثقيل، مما أدى إلى تسمية القضية "قتل الشبيهتين".وعند الإعلان عن لائحة الاتهام، قال ممثلو الادعاء في إنغولشتات إن شهربان متهمة أيضًا بعرض 10 آلاف يورو على رجل لقتل شقيق زوجها. وزُعم أنها دفعت له مبلغاً مقدماً قدره 5000 يورو، لكنه أخذ المال دون الاستجابة لمطالبها المتكررة بتنفيذ عملية القتل، وقد اعترفت بالتهمة.وسيُحاكم أيضاً رجل من كوسوفو يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو متهم بالتواطؤ مع شهربان كي بي والمساعدة في جريمة القتل، كما أنه متهم بالتحريض على القتل، بعد أن سلم قائمة بأسماء الشهود المحتملين في القضية إلى زميل له التقى به في السجن بعد اعتقاله وحاول إقناعه بقتلهم، لكن السجين رفض العرض.ومن المقرر أن تمثل شهربان كي بي وشريكها أمام المحكمة بتهمة القتل ومحاولة التحريض على القتل. وكلاهما ينفي تهم القتل. ووفقاً لفيرونيكا غريسر، من مكتب المدعي العام لولاية إنغولشتات، فإن تحقيق الشرطة الذي دام عاماً كاملاً أدى إلى أن القضية أصبحت الآن جاهزة لتقديمها إلى المحكمة.وبحسب التحقيق فإن المتهمين قد اتخذا قراراً بإخفائها وتزييف موتها، من أجل بدء حياة جديدة.