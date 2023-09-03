جفّت المياه في تكساس فظهرت مخلوقات عملاقة.. شاهدوا على ماذا عثروا هناك!

كشف انخفاض مستويات المياه بسبب تزايد الجفاف مع تعرض ولاية تكساس الأميركية لحرارة قياسية، عن آثار أقدام ديناصورات عملاقة، يعتقد أنها تعود إلى ما قبل 110 ملايين سنة.

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ونقلت شبكة "سي أن أن" عن بول بيكر (45 عاما)، الذي يساعد في تنظيف ورسم خرائط آثار الديناصورات في متنزه وادي الديناصورات بالولاية، أنه "لم يسبق له رؤية هذا العدد من آثار أقدام الديناصورات من قبل". وقال: "كان هذا تقريبا بمثابة كنز ما، كنت قد اعتقدت أنني رأيت كل آثار الديناصورات في هذه المنطقة، لكن خلال العامين الماضيين، ومع فترات الجفاف التي شهدناها والعمل الجاد الذي قام به المتطوعون، كان هذا مشهدا رائعا". ونقلت شبكة "سي أن أن" عن بول بيكر (45 عاما)، الذي يساعد في تنظيف ورسم خرائط آثار الديناصورات في متنزه وادي الديناصورات بالولاية، أنه "لم يسبق له رؤية هذا العدد من آثار أقدام الديناصورات من قبل". وقال: "كان هذا تقريبا بمثابة كنز ما، كنت قد اعتقدت أنني رأيت كل آثار الديناصورات في هذه المنطقة، لكن خلال العامين الماضيين، ومع فترات الجفاف التي شهدناها والعمل الجاد الذي قام به المتطوعون، كان هذا مشهدا رائعا".

ويعد متنزه وادي الديناصورات، الذي يقع على بعد حوالي ساعة ونصف جنوب دالاس بولاية تكساس، موطنا لعدد كبير من آثار الديناصورات التي عاشت في المنطقة قبل حوالي 113 مليون سنة. وهو نقطة جذب لعشاق الديناصورات والسياح الذين يتدفقون عادة على نهر بالوكسي، الجاف حاليا، لصيد الأسماك والسباحة وقوارب الكاياك.







ومع انخفاض مستويات المياه هذا الصيف، تم الكشف عن المزيد من التاريخ القديم، إذ امتدت موجة جفاف شديد لتغطي أكثر من ثلث الولاية حاليا، بحسب مرصد الجفاف الأميركي. ومع انخفاض مستويات المياه هذا الصيف، تم الكشف عن المزيد من التاريخ القديم، إذ امتدت موجة جفاف شديد لتغطي أكثر من ثلث الولاية حاليا، بحسب مرصد الجفاف الأميركي.