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برجك اليوم

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:00
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الحمل
تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة وتبلور أفكارك
الثور
لا تتراخَ أمام المصاعب والمطبات، بل كرّر المحاولة غير مرة لتحقيق النجاح الذي تطمح إليه
الجوزاء
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قد يزداد وضعك سوءاً إذا أتممت المشاريع المسؤول عنها من دون تخطيط
السرطان
 تتأخر عن عملك بسبب ظروفك في المنزل لذا أفصل بين المهنة والعائلة
الأسد
يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان
العذراء
يوم مناسب لإنجاز صفقة تجارية تجني منها أرباحاً مالية كثيرة وتكون دافعاً لصفقات أخرى
الميزان
ركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصياً
العقرب
لن تجد صعوبة في تنفيذ أصعب المهام التي توكل إليك لأنك على قدر المسؤولية وتعتمد أسلوباً صحيحاً
القوس
الهدوء والروية هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتسلك الطريق الصحيح حتى النهاية
الجدي
يشهد وضعك المالي تحسناً ملحوظاً بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في آخر مشاريعك
الدلو
تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى التنفيذ
الحوت
نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي
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