جريمة مروعة في مصر.. عم زوجته أحرقه وطفله بماء النار

أمرت النيابة العامة في الجيزة جنوبي القاهرة بحبس موظف أمن في شركة خاصة، بعد ارتكابه جريمة مروعة بأن ألقى ماء النار على زوج ابنة شقيقه وطفلها، مما سبب لهما حروق بالغة.



وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم الحروق بمستشفى قصر العيني، باستقبالها أب وطفله (4 سنوات)، مصابين بحروق بالغة نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما.

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وتبين أن المصاب يدعى إبراهيم عبد السلام، عامل خردة مقيم في منطقة أوسيم شمالي الجيزة، ونجله الطفل عز، واتهم الأب عم زوجته الذي يدعى عرفة محمود، الذي ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة.





موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل مع الزوج المصاب، الذي ذكر أن "سبب الواقعة خلافات عادية مع زوجته".







وروى عبد السلام تفاصيل الجريمة كاملة، قائلا:



منذ 10 أيام حدث خلاف متكرر مع زوجتي، فتركت المنزل وذهبت لأهلها.

عندما اتصلت بوالدها المقيم في منطقة ميت عقبة (محافظة الجيزة) أكد أنها لم تأت لمنزله ولا يعرف عنها شيئا.

بعد عدة أيام اتصل بي عمها (المتهم) وطالبني بالذهاب لمنزله في أوسيم لأن زوجتي عنده، وطالبني بالحضور لأخذ أطفالي عز وسلمى (سنة واحدة).

ذهبت وبمجرد وقوفي أمام منزل عمها فوجئت به يخرج ويلقي ماء النار عليّ، وفي اللحظة نفسها كان طفلي يهرول نحوي فتعرض لإصابات بالغة هو الآخر.

تجمع الجيران ونقلوني لمستشفى قصر العيني وتبين أن إصابتي بالغة في منطقة الوجه والرقبة والظهر، بينما تسبب ماء النار في إتلاف عين ابني اليسرى، فضلا عن حروق كبيرة في وجهه وجسده.

حررت محضرا ضد عم زوجتي واتهمته بعمل كمين لي واستدراجي لتشويهي بماء النار، والتسبب في عاهة مستديمة لطفلي وتشويه جسده.

كذلك اتهمت زوجتي بالتحريض على الجريمة لأني سمعتها تقول لعمها ألق عليه ماء النار حتى لا يستطيع القدوم إلى هنا مرة أخرى.

اتخذت قرارا بتطليقها لكن بعد أن أحصل على حقي وحق طفلي منها، فهي حتى لم تأت إلى المستشفى لزيارة ابنها المحتجز معي حتى الآن.

تزوجتها منذ 5 سنوات وكل حياتي معها كانت مشاكل وكنت أتحمل من أجل أطفالي، لكن بعد ما حدث لا يمكن أن تستمر معي ولن أتنازل عن حبسها. (سكاي نيوز)