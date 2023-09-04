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من خيوط "جبنة أواكساكا"... بلدة في المكسيك صنعت أكبر كرة في العالم (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:17
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حطمت بلدة جنوب المكسيك الرّقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر كرة مصنوعة من خيوط الجبن في العالم، والمعروفة أيضًا باسم "جبنة أواكساكا" (Oaxaca). (CNN)
 
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