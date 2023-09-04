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منوعات
من خيوط "جبنة أواكساكا"... بلدة في المكسيك صنعت أكبر كرة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
04-09-2023
|
02:17
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حطمت بلدة جنوب المكسيك الرّقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر كرة مصنوعة من خيوط الجبن في العالم، والمعروفة أيضًا باسم "جبنة أواكساكا" (Oaxaca). (CNN)
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