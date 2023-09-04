من خيوط "جبنة أواكساكا"... بلدة في المكسيك صنعت أكبر كرة في العالم (فيديو)

حطمت بلدة جنوب المكسيك الرّقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر كرة مصنوعة من خيوط الجبن في العالم، والمعروفة أيضًا باسم "جبنة أواكساكا" (Oaxaca). (CNN)

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