أعلى بحيرة صالحة للملاحة بالعالم تواجه "خطر الجفاف"

Advertisement

تنخفض مستويات المياه في بحيرة تيتيكاكا، أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم، بشكل حاد بعد موجة حر غير مسبوقة. ويؤثر هذا الانخفاض الصادم على السياحة والأنشطة الأخرى، التي يعتمد عليها السكان المحليون لكسب لقمة العيش، وفقا لتقرير مطول لشبكة "سي أن أن".وقال نازاريو تشاركا (63 عاما)، والذي يعيش على ضفاف البحيرة ويكسب عيشه من نقل السياح حول مياهها: "لا نعرف ماذا سنفعل من الآن وحتى كانون الأول، لأن المياه ستنخفض باستمرار".ولطالما انجذب الزائرون إلى أكبر بحيرة في أميركا الجنوبية، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 3200 ميل مربع (8287 كيلومترا مربعا) عبر حدود بيرو وبوليفيا.وتوصف أحيانا بأنها "بحر داخلي"، فهي موطن مجتمعات أيمارا وكيتشوا وأوروس الأصلية وتقع على ارتفاع حوالي 3800 متر في سلسلة جبال الأنديز الوسطى، مما يجعلها أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم. كما أن الارتفاع الشديد يعرض البحيرة لمستويات عالية من الإشعاع الشمسي، مما يعزز التبخر الذي يشكل معظم فقدها من المياه.ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول البحيرة، ويعتمدون على مياهها لصيد الأسماك والزراعة وجذب السياح الذين يعززون اقتصاد المنطقة المهمشة. والآن أصبحت البحيرة معرضة لخطر الجفاف.وفي حين أنه من المعروف أن مستويات المياه تتقلب كل عام، فقد أصبحت هذه التغيرات أكثر خطورة بسبب أزمة المناخ. وأدت موجة حر قياسية إلى زيادة التبخر وانخفاض مستويات المياه في البحيرة.وقال سيكستو فلوريس، مدير خدمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية في بونو بالبيرو، لشبكة سي أن أن، إن هطول الأمطار كان أقل بنسبة 49% من المتوسط من أغسطس 2022 حتى مارس 2023، وهي الفترة التي تشمل موسم الأمطار الذي تتعافى خلاله مستويات المياه عادة.وأضاف فلوريس أنه بحلول ديسمبر المقبل، قد تتجه مستويات المياه نحو أدنى مستوى تم تسجيله منذ عام 1996 إذا تبخرت المياه بنفس المعدل المعتاد في الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما وصفه بأنه "خطير للغاية".