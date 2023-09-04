إكتشاف معبد أثري لامبراطورية "واري" (فيديو)

اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعًا أثريًا يعود إلى ما قبل العصر الإسباني شمالي البيرو، يضم غرف دفن وبقايا بشرية وقرابين خزفية.

وقال الأستاذ في جامعة نانزان وعالم الآثار الياباني، شينيا واتانابي: "لقد اكتشفنا موقعًا أثريًا من فترة "واري" يعود تاريخه، إلى ما بين عامي 800 و1000م، في منطقة كاخاماركا، على بعد 900 كيلومتر، شمال ليما".

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وقال: "إنه اكتشاف عظيم لأن علماء الآثار كانوا يبحثون عن أدلة على ثقافة "واري".



كما تم العثور على مجموعة قطع أثرية تحتوي على شخصية أنثوية، وإناء احتفالي أسود من نوع "واري"، وآلتين موسيقيتين نفخيتين من السيراميك، ومثبتين نحاسيين، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. (سبوتنيك)