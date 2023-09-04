مفاجأة في صورة محمد صلاح في متحف بريطاني.. ماذا كشفت؟

تصدّرت صورةٌ جديد لللاعب المصري محمد صلاح حديث المصريين مؤخراً بعدما كشفت عن مُفاجأة خطيرة تتمثل في التمثال الذي كان يقفُ أمامه النّجم الشاب داخل متحف بريطانيّ.

وذكرَ موقع "مصراوي" أنَّ التمثال الذي ظهر في الصورة يعود لـ"رعمسيس الثاني" ويزن 10 أطنان، فيما تبين أنه مسروق من مصر ضمن مجموعة من الآثار التي تم تهريبها إلى خارج البلاد.

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وإثر انتشار الصورة، طالب عالم الآثار المصري زاهي حوّاس باستعادة الآثار المصرية من الخارج، معلناً إطلاق حملة للحصول على 100 توقيع من الجالية المصري في لندن بهدف تغيير القانون الخاص بإسترداد الآثار.