Advertisement

منوعات

مفاجأة في صورة محمد صلاح في متحف بريطاني.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1104123-638294550643090959.jpg
Doc-P-1104123-638294550643090959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تصدّرت صورةٌ جديد لللاعب المصري محمد صلاح حديث المصريين مؤخراً بعدما كشفت عن مُفاجأة خطيرة تتمثل في التمثال الذي كان يقفُ أمامه النّجم الشاب داخل متحف بريطانيّ.
وذكرَ موقع "مصراوي" أنَّ التمثال الذي ظهر في الصورة يعود لـ"رعمسيس الثاني" ويزن 10 أطنان، فيما تبين أنه مسروق من مصر ضمن مجموعة من الآثار التي تم تهريبها إلى خارج البلاد.
Advertisement
وإثر انتشار الصورة، طالب عالم الآثار المصري زاهي حوّاس باستعادة الآثار المصرية من الخارج، معلناً إطلاق حملة للحصول على 100 توقيع من الجالية المصري في لندن بهدف تغيير القانون الخاص بإسترداد الآثار. 
بدوره، رحّب عضو مجلس النواب المصري إيهاب رمزي بـ"الحملة التي أطلقها حواس"، مثمناً تأكيد على الأخير على أن المصريين فخورون بصلاح، وقال: "هناك واجبٌ وطني أيضاً وهو أن يساعدنا النجم الشاب في حملة إسترداد الآثار المصرية من متحف لندن، فبمساعدة صلاح والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع؛ لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار".

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-09-04
11:41 | 2023-09-04
11:00 | 2023-09-04
10:06 | 2023-09-04
08:08 | 2023-09-04
07:06 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24