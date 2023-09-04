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منوعات
انحرفت عن مسارها وانقلبت: فيديو مرعب لحادث سيارة على طريق سريع.. السائق نجا بمعجزة
Lebanon 24
04-09-2023
|
23:19
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وثقت كاميرا مراقبة مثبتة على مقدمة إحدى السيارات حادثا مرعبا أدى الى انقلاب إحدى السيارات بعد انحرافها عن مسارها وخروجها من الطريق، لكن المفاجأة أن سائق السيارة التي انقلبت بمفردها أفلت من الموت بمعجزة وتمكن المارة ومن ثم رجال الإسعاف من إنقاذه.
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ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيارة لونها أبيض وهي تنحرف عبر 3 ممرات على الطريق السريع، وتصعد على ضفة عشبية قبل أن تنقلب وتهبط على ظهرها.
وتظهر السيارة ولونها فضي على الجانب الأيمن من الفيديو في الممر المجاور ومن ثم تنحرف الى اليسار وتنقلب خارج الشارع، فيما وقع الحادث بالقرب من "ويلوين جاردن سيتي" بمقاطعة "هيرتفوردشاير" في بريطانيا.
وبحسب الفيديو فان السيارة الفضية تتسارع حتى تصل الى أعلى الهضبة على يسار الشارع، ومن ثم تصطدم بالأشجار قبل أن تنقلب وتنزلق على حافة سطحها. ويمكن سماع صوت امرأة مذعورة وهي تقول "يا إلهي" في المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية.
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وتقول "ديلي ميل" إن سائق السيارة الذي التقط اللقطات، والذي رغب في عدم الكشف عن هويته، توقف بعد ذلك على كتف الطريق قبل أن يذهب للمساعدة بينما اتصلت زوجته برقم الطوارئ (999) لطلب سيارة إسعاف.
وبعد فتح باب السائق بمساعدة المارة الآخرين، تم العثور على السائق فاقداً للوعي ويكافح من أجل التنفس ووجهه مضغوط على سطح السيارة المقلوبة، حيث تم قطع حزام الأمان، وتم توفير مجرى هواء للرجل لحين وصول سيارة الاسعاف التي قامت بعمل اللازم.
وقال السائق الذي التقط مقطع الفيديو: "لم يمر الأمر إلا بعد أن اهتزت كل المشاعر.. كانت زوجتي الجالسة في مقعد الراكب منزعجة للغاية منذ اللحظة التي حدث فيها كل ذلك ولمدة طويلة بعد ذلك".
وأضاف: "أمر بالموقع كل يوم وأظل أرى الحادث في ذهني. لقد كان لذلك تأثير على قيادتي، فأنا أقود ببطء دائماً الآن".(العربية)
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