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اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة فندق.. هذا ما حصل

Lebanon 24
05-09-2023 | 00:33
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تمكنت الشرطة القبرصية من توقيف 5 سياح إسرائيليين أمس الاثنين بسبب شبهة باغتصاب جماعي لشابة بريطانية في منتجع آيا نابا.
 
ووفق وكالة فرانس برس، تم القبض على الشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و20 عامًا، الأحد بعدما أبلغت سائحة بريطانية تبلغ 20 عامًا الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في غرفة فندق في الجزيرة المتوسطية.
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وقالت الشرطة إن المتهمين مثلوا أمام محكمة منطقة باراليمني حيث صدر أمر بتوقيفهم لمدة ثمانية أيام للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب. وأضافوا أنه سيتم احتجاز المشتبه بهم لتسهيل التحقيق معهم.
 
وقالت وكالة الأنباء القبرصية إن الاعتقالات جاءت بعد حصول الشرطة على شهادات تدعم الادعاء.
 
وأفاد موقع "فيلنيوز" القبرصي أن الإسرائيليين الخمسة والبريطانية سيخضعون لفحوصات طبية.(LBCI)
 


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