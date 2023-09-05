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بسبب مقعد قذر ورائحة مقززة.. طرد سيدتين من إحدى الطائرات هذا ما حصل معهما

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:37
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في حادثة غريبة، اصطحب الأمن سيدتين من ركاب شركة طيران كندا إلى خارج الطائرة بعدما رفضتا الجلوس على مقعد تقيأ فيه شخص ما، وفقا لامرأة قالت إنها كانت تجلس في الصف خلفهما.

وقالت الراكبة سوزان بنسون إن الرحلة الجوية كانت من لاس فيغاس إلى مونتريال، حيث لاحظت "القليل من الرائحة الكريهة" لكنها لم تدرك مصدرها في البداية .
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وأضافت: "حاولت شركة طيران كندا إجراء تنظيف سريع قبل الصعود إلى الطائرة، لكن من الواضح أنها لم تكن قادرة على إجراء تنظيف شامل، لقد وضعوا القهوة المطحونة في حقيبة المقعد ورشوا العطر لإخفاء الرائحة".

أخبرت السيدتان مضيفة الطيران أن مقعدهم غير نظيف، لكنها أجابتهم أن الرحلة كانت ممتلئة ولم يكن لديهم خيار آخر، ليردوا عليها: "من غير المتوقع أن نجلس في القيء لمدة 5 ساعات".

وتابعت بنسون: "في نهاية المطاف، قدم الموظفون بطانيات للجلوس عليها والمزيد من المناديل المبللة لتنظيف المقاعد".

وأكملت: "بعدما استقر الركاب، جاء الطيار وأخبر السيدتين أن أمامهما خيارين، يمكنهم مغادرة الطائرة من تلقاء أنفسهم، أو سيتم اصطحابهم إلى خارج الطائرة من قبل الأمن ووضعهم على قائمة حظر الطيران لأنهما كانتا "وقحين" مع المضيفة.

واختتمت أن رجال الأمن اصطحبوا السيدتين خارج الطائرة، مضيفة: "ليس لدي أي فكرة عما إذا تم إدراجهما بالفعل في قائمة حظر الطيران أم لا، لا أستطيع التوقف عن التفكير في هاتين السيدتين، لم يرتكبوا أي خطأ".


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