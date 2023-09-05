27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أغرب سرقة "آيفون".. قضمت الكابل البلاستيكي وحصلت على الهاتف! (فيديو)
Lebanon 24
05-09-2023
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة سرقة فريدة من نوعها، قامت سيدة صينية بقضم كبل بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة في المتاجر، إلا أنها نجحت بذلك وتمكنت عن فصل هاتف آيفون 14 بلس من قاعدته.
وأظهر فيديو التقط بواسطة كاميرا المراقبة امرأة معروفة باسم "تشيو" وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.
Advertisement
وشوهدت تشيو بعد ذلك وهي تفحص جهاز آيفون 14 بلس لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة.
وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها.
في البداية، مر هذا الأمر دون أن يلاحظه أحد، لكن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا وقبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة من مغادرتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
03:20 | 2023-09-05
05/09/2023 03:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو طريف للوليد الحلاني ينتشر.. وفخامة منزل العائلة في المونتيفردي حديث الجمهور
Lebanon 24
فيديو طريف للوليد الحلاني ينتشر.. وفخامة منزل العائلة في المونتيفردي حديث الجمهور
04:03 | 2023-09-05
05/09/2023 04:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة: ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ووالدته كلودين حديث الجمهور بجمالها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة: ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ووالدته كلودين حديث الجمهور بجمالها (صور)
02:28 | 2023-09-05
05/09/2023 02:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
Lebanon 24
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
05:02 | 2023-09-05
05/09/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
09:21 | 2023-09-05
05/09/2023 09:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-09-05
اقتحم بسكين شقة صديقته فوجدها مع شاب... شاهدوا بالفيديو ما حصل لاحقاً
14:00 | 2023-09-05
طائرة كانت في الجوّ هبطت إضطراريّاً... ماذا حصل مع أحد ركابها خلال الرحلة؟
12:51 | 2023-09-05
تناولوا طعاماً فاسدا في حفل زفاف.. نقل 98 شخصاً إلى المستشفيات أُصيبوا بالتسمم
12:05 | 2023-09-05
فرصة نادرة لسكان الأرض.. في هذا التاريخ يمكنكم رؤية مذنّب يختفي 500 عام!
11:00 | 2023-09-05
زفاف يتحوّل إلى مأساة حقيقية... إصابة طفل بطلقة ناريّة و5 مستشفيات رفضت إستقباله
09:21 | 2023-09-05
عينا رضيع تحولتا من البني إلى الأزرق... والسبب دواء!
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
05/09/2023 23:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
05/09/2023 23:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
05/09/2023 23:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24