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برجك اليوم

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:00
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الحمل
يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول.

الثور
يعاود فينوس سيره المباشر في برج الأسد، ويزيل بعض الشكوك ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخرين.
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الجوزاء
تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكاراً حديثة لتحقيق المزيد من التقدم.

السرطان
يعاود فينوس سيره الأمامي ويسهل بعض الاتصالات الشخصية، وتتعمّق أكثر بالتفاصيل وتعالجها بحكمة و وتخوض مفاوضات سليمة.

الأسد
مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها.

العذراء
يعاود فينوس سيره الأمامي فيشوش عليك بعض الأجواء والعلاقات، وتشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك.

الميزان
لا تترك مجالاً لأحد ليستغلك وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة.

العقرب
يعاود فينوس سيره المباشر ما قد يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات المهني، وتحافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك.

القوس
يعاود كوكب فينوس سيره الأمامي فتعرف أوقاتاً من التودد المهني وتضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.

الجدي
يعاود فينوس سيره الأمامي فيخف القلق السابق قليلاً وتخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك.

الدلو
يعاود كوكب فينوس سيره الأمامي ويعرضك لبعض التحديات على الصعيد الشخصي وتجد نفسك أمام مرحلة مصيرية تفرض عليك قرارات مهمة.

الحوت
تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة. (السومرية)



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