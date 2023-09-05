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الحمليكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول.الثوريعاود فينوس سيره المباشر في برج الأسد، ويزيل بعض الشكوك ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخرين.الجوزاءتخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكاراً حديثة لتحقيق المزيد من التقدم.السرطانيعاود فينوس سيره الأمامي ويسهل بعض الاتصالات الشخصية، وتتعمّق أكثر بالتفاصيل وتعالجها بحكمة و وتخوض مفاوضات سليمة.الأسدمشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها.العذراءيعاود فينوس سيره الأمامي فيشوش عليك بعض الأجواء والعلاقات، وتشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك.الميزانلا تترك مجالاً لأحد ليستغلك وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة.العقربيعاود فينوس سيره المباشر ما قد يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات المهني، وتحافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك.القوسيعاود كوكب فينوس سيره الأمامي فتعرف أوقاتاً من التودد المهني وتضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.الجدييعاود فينوس سيره الأمامي فيخف القلق السابق قليلاً وتخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك.الدلويعاود كوكب فينوس سيره الأمامي ويعرضك لبعض التحديات على الصعيد الشخصي وتجد نفسك أمام مرحلة مصيرية تفرض عليك قرارات مهمة.الحوتتعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة. (السومرية)