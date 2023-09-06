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عريس يهرب في يوم زفافه.. فتزوج والده العروس لأن "الحفل كلّف ثروة"!

Lebanon 24
06-09-2023 | 00:30
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تحول ما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياة شابة إندونيسية إلى كابوس، بعد اختفاء عريسها عن الأنظار في يوم زفافهما بعد قصة حبّ طويلة جمعتهما.

ومع ذلك، هرب العريس في يوم زفافهما، وترك الشابة وحيدة تحاول أن تشرح للضيوف أن حفل الزفاف قد أُلغي، بحسب موقع "أوديتي سنترال". 
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لكن ذلك الأمر لم يكن مقبولا من قبل العائلتين، حيث أن الاستعدادات لحفل الزفاف كلفت "ثروة" بالنسبة لهما، بالإضافة إلى دفع المهر، مما جعل والد العريس يتدخل لـ"إنقاذ الموقف"، وعقد قرانه على عروس ابنه.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية، يمكن رؤية والدي العريس والعروس يشاركان في حفل زفاف غريب، حيث أدى أحدهما دور العريس.

وقال شقيق العروس، ويستو أحمد، للصحافيين عقب انتشار ذلك المقطع: "بعد أن وصل الضيوف لحضور حفل الزفاف أبلغتنا عائلة العريس أن ابنهم مفقود ولا يمكن العثور عليه".

وعلى الرغم من أن أفراد عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة بسبب هروب العريس، فإن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية إندونيسية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف، كان على ما يبدو همهم الرئيسي، إذ ذلك المبلغ يعتبر بمثابة ثروة في تلك القرية الفقيرة، وبالتالي فإن خسارته كان أمرا غير وارد. ولهذا السبب، قرر والد العريس التدخل وأن يحل مكان ابنه.


المصدر: الحرة
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