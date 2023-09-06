خدّر ثم صوّر.. فيديوهات وثّقت تحرّش صيدلي عربي بسيدات وأطفال داخل صيدليته وزوجته فضحته

ألقت أجهزة الأمن المصري القبض على صيدلي اتهم بالاعتداء والتحرش جنسياً بسيدات وأطفال داخل صيدليته في مدينة نصر.



و‏في التفاصيل، تلّقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً من محامية تدعى دعاء عباس يفيد بتسلمها أقراصاً مدمجة من سيدة، تحتوي على فيديوهات مسجلة من كاميرات مراقبة خاصة بصيدلية شهيرة في المدينة، تحتوي على تحرش واعتداءات جنسية على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل الصيدلية.

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وبيّنت المعلومات أن السيدة التي قدمت الأقراص، هي طليقة الصيدلي بعد أن اكتشفتها بمحض الصدفة داخل دولابه، فقررت الإبلاغ عنه.



كما أظهرت التحريات أن الأقراص المدمجة تحتوي على ملفات مسجلة بأسماء سيدات وأطفال، حيث لكل "ضحية" ملف باسمها.



وداخل تلك الملفات فيديوهات مصورة لهن من داخل الصيدلية بكاميرات المراقبة، يظهرن فيها وهن يتعرضن لاعتداءات جنسية وهتك عرضهن خلال إعطائهن الحقن.



كذلك كشفت وزارة الداخلية تفاصيل أكثر قائلة إن قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً من محامية مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من أحد الأشخاص الذي يعمل صيدلانياً ويتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل صيدليته الخاصة وتصويرهن بواسطة كاميرات مراقبة.



وقدمت المحامية الفيديوهات المسجلة و"بطاقة ذاكرة" موثقا عليها بعض المقاطع لتحرشه بالفتيات، معلنة أنها حصلت على "كارت الذاكرة" من طليقة الصيدلي.



وتم ضبط الصيدلي، الذي اعترف بجرائمه إثر مواجهته بالوقائع، فتم على الفور إحالته للنيابة التي تولت التحقيق. (العربية)