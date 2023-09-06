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تفاصيل جريمة قتل مروعة... هكذا قتل أمه وشقيقه الأصغر بمحلول ملحيّ!

Lebanon 24
06-09-2023 | 02:06
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ألقي القبض على رجل بتهمة قتل والدته وشقيقه الصغير في أمرافاتي بولاية ماهاراشترا في الهند. 

ونفذ المتهم، الذي يدعى سوراب كاباسي، جرائم القتل بناء على شكوك حول شخصية والدته.

ووفقاً للبيان الأولي الذي قدمه سوراب للشرطة، فقد تم التخطيط لعمليات القتل بدقة، وقام المتهم بإعطاء أدوية التخدير للضحيتين من خلال محلول ملحي لتنفيذ عمليات القتل، مما أظهر مستوى مخيفًا من سبق الإصرار والترصد، وفق ما نقل موقع India Today.
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سوراب، الذي حصل على شهادة في الفنون التطبيقية، استعان بالأصدقاء والمعارف أثناء التخطيط لجرائم القتل وتنفيذها. كما قام بالبحث في العملية على منصات مثل غوغل ويوتيوب.

وقبل ارتكاب جرائم القتل، زُعم أنه أطعم والدته وشقيقه طعامًا ممزوجًا ببذور الداتورة المطحونة، مما تسبب لهما في الشعور بالغثيان والضعف.
 
وعندما شعرا بالإعياء، سارع بهما سوراب إلى الطبيب لتلقي العلاج. وبعد أن اشتكيا من الشعور بالضعف، قام بإعطائهما محلولا ملحيا مع مكملات الفيتامينات بمساعدة صديق. 

وبعد ذلك، قام بوضع أدوية التخدير في المحلول الملحي، مما أدى إلى زوالها المفاجئ.

وبعد قتل والدته وشقيقه الصغير، أخفى المتهم جثتيهما في صندوق سرير ولاذ بالفرار. وبعد أيام، اكتشف الجيران رائحة كريهة تنبعث من منزل سوراب، وبعد ذلك أبلغوا الشرطة بالأمر.

ولدى وصول الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفت أن المنزل مغلق من الداخل، وأن الابن الأكبر سوراب مفقود. وبعد كسر القفل، عثرت الشرطة على جثتي الأم والأخ.

وبعد أيام، ألقي القبض على المتهم سوراب من حيدر أباد.
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