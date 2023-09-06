للتحذير من خطورة التغير المناخي... "تابوت جليدي" في هذه الدولة!

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لفتت جمعية للعمل المناخي في النمسا، الانتباه إلى الانحسار المدمر للأنهار الجليدية في جبال الألب، أمس الثلاثاء، بتابوت مصنوع من الجليد.وحمل العديد من الأشخاص كتلة ضخمة من الجليد على شكل تابوت، في موكب جنائزي رمزي في فرانز جوزيف هوه، على طريق جروسجلوكنر هاي ألبين، على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر.ومن خلال هذا التحرك ، أرادت جمعية "احموا فصول شتائنا" بالنمسا لفت الانتباه إلى التطور الدراماتيكي في نهر بستيرز الجليدي، الذي يبلغ طوله حوالي 8 كيلومترات ، وهو أكبر نهر جليدي في النمسا. وفي الصيف الماضي وحده، انحسر النهر "بستيرز" الجليدي بمقدار 87 متراً.ومن المرجح أن ينفصل النهر الجليدي عن قسمه العلوي، في غضون عام إلى عامين ثم يختفي تماماً، حسبما قالت رئيسة الجمعية فيرينا ستال.