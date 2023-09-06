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فضيحة بطلها شرطيّ... فيديو انتشر له مع فتاة قبّلها وهذا ما فعله لاحقاً معها داخل السيارة

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:54
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أُلقي القبض على ضابط شرطة في ولاية ماريلاند الأميركية، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه يقبل سيدة ترتدي ملابس ضيقة قصيرة قبل أن يختلي بها في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة.

يذكر أنه في عام 2016، تم إيقاف الضابط أيضا عن العمل مؤقتا دون أجر، بعدما وجهت إليه تهمة إساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية، بعد ضرب طفل صديقته. (العربية)
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