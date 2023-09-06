توقيف تاجر مخدرات... سُرِقَ منزله فاتّصل بالشرطة وهذا ما قاله لها!

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشرطة في "وادي التايمز"، جنوب شرقي إنكلترا، اعتقلت تاجر المخدرات جيمس بومونت، بعدما اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخدراته.



وأشارت إلى أنّ بومونت لم يقف عند هذا الحدّ، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك "الكوكايين" و"الإكستاسي" و"الكيتامين"، مما أدى إلى اعتقاله في الحال. (سكاي نيوز)

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