27
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بطريقة لا تخطر على البال.. هكذا سرقت إمرأة هاتف "آيفون" من أحد المتاجر! (فيديو)
Lebanon 24
06-09-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بطريقة لا تخطر على البال، قامت سيدة صينية بسرقة هاتف آيفون من متجر متخصص بالأجهزة المحمولة، وذلك بقضم سلك بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة، وتمكنت من فصل "آيفون 14 بلس" من قاعدته.
وأظهر فيديو التقط بواسطة كاميرا مراقبة امرأة معروفة باسم "تشيو" وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.
Advertisement
كما شوهدت بعد ذلك وهي تفحص جهاز "آيفون 14 بلس" لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة.
وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها.
لكن فرحتها لم تكتمل حيث قبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة فقط من مغادرتها المتجر. (العربية)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
02:46 | 2023-09-06
06/09/2023 02:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
09:34 | 2023-09-06
06/09/2023 09:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2023-09-06
"بابون" يجول في شوارع السعوديّة... أمسك بهرة وعذّبها! (فيديو)
13:26 | 2023-09-06
خنقتهما ثم حاولت الانتحار.. أم تقتل طفلتيها باستخدام "فوطة"
11:00 | 2023-09-06
توقيف تاجر مخدرات... سُرِقَ منزله فاتّصل بالشرطة وهذا ما قاله لها!
10:19 | 2023-09-06
زفاف يتحوّل إلى مأساة... عريس يتعرّض لإطلاق نار وحالته خطيرة جدّاً (فيديو)
09:00 | 2023-09-06
2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.. الاسوأ لم يبدأ بعد وهذا ما ينتظرنا في 2024
08:00 | 2023-09-06
لحظات مرعبة.. وفاة شخص بين مراوح سفينة (فيديو)
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
07/09/2023 03:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
07/09/2023 03:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
07/09/2023 03:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24