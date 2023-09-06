Advertisement

منوعات

بطريقة لا تخطر على البال.. هكذا سرقت إمرأة هاتف "آيفون" من أحد المتاجر! (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1104734-638296159927973139.jpg
Doc-P-1104734-638296159927973139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بطريقة لا تخطر على البال، قامت سيدة صينية بسرقة هاتف آيفون من متجر متخصص بالأجهزة المحمولة، وذلك بقضم سلك بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة، وتمكنت من فصل "آيفون 14 بلس" من قاعدته.

وأظهر فيديو التقط بواسطة كاميرا مراقبة امرأة معروفة باسم "تشيو" وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.
Advertisement

كما شوهدت بعد ذلك وهي تفحص جهاز "آيفون 14 بلس" لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة.

وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها.

لكن فرحتها لم تكتمل حيث قبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة فقط من مغادرتها المتجر. (العربية)
 

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-09-06
13:26 | 2023-09-06
11:00 | 2023-09-06
10:19 | 2023-09-06
09:00 | 2023-09-06
08:00 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24