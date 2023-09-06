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خنقتهما ثم حاولت الانتحار.. أم تقتل طفلتيها باستخدام "فوطة"

Lebanon 24
06-09-2023 | 13:26
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هزّت مدينة بلبيس في محافظة الشرقية بمصر جريمة مروّعة، حيث أقدمت ربة منزل على قتل طفلتَيها خنقًا قبل أن تحاول الانتحار.
 
أفادت وسائل إعلام محلية أن بلاغًا ورد بشأن مقتل الطفلتين حبيبة (8 سنوات) وشقيقتها رحمة (5 سنوات) على يد أمهما في منزل العائلة الأحد الماضي في بندر مدينة بلبيس. 
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وادعت زينب (35 عامًا) أنها حاولت الانتحار عقب ذلك من خلال قطع وريد يدها اليسرى، لكن تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وذكرت التحريات الأولية التي أشار إليها موقع "مصراوي"، إلى أن المتهمة قامت بكتم أنفاس الطفلتين المغدورتين باستخدام "فوطة"، قبل أن تقدم على محاولة فاشلة للانتحار والتخلص من حياتها.

وفيما تواصل السلطات القيام بالإجراءات اللازمة، لم تشر وسائل الإعلام المصرية إلى تفاصيل أكثر حول الجريمة المروّعة بما في ذلك "دوافع" المتهمة لارتكاب فعلتها. (العربي) 
 
 
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