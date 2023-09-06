Advertisement

منوعات

حادث مروع.. دفعه طاقم العبارة فابتلعته المياه وفيديو يوثق

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1104865-638296655785021761.png
Doc-P-1104865-638296655785021761.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداولت وسائل إعلام يونانية، أمس الأربعاء، مشهدا أليما لغرق شاب بعدما دفعه طاقم عبارة كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة أثينا.

في التفاصيل وقع الحادث الثلاثاء الماضي بينما كانت العبارة "بلو هورايزون" على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت، وفق موقع "غريك ريبورتر".

ويظهر فيديو محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود، فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.
 
Advertisement
 
 
كما يظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الضحية أنتونيس كاريوتيس (36 عاماً)، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تماماً بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب محركات العبارة على ما يبدو.

فيما تم العثور على جثته لاحقاً، وتم القبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها، على أن يتم تقديمهم للمحاكمة.

ويبدو من الموقف أن الضحية ربما لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو تأخر عن موعد المغادرة.(العربية)


منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:04 | 2023-09-07
01:29 | 2023-09-07
00:05 | 2023-09-07
23:12 | 2023-09-06
16:00 | 2023-09-06
14:00 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24