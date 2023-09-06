حادث مروع.. دفعه طاقم العبارة فابتلعته المياه وفيديو يوثق

تداولت وسائل إعلام يونانية، أمس الأربعاء، مشهدا أليما لغرق شاب بعدما دفعه طاقم عبارة كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة أثينا.



في التفاصيل وقع الحادث الثلاثاء الماضي بينما كانت العبارة "بلو هورايزون" على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت، وفق موقع "غريك ريبورتر".



ويظهر فيديو محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود، فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu — Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023 Advertisement

كما يظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الضحية أنتونيس كاريوتيس (36 عاماً)، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تماماً بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب محركات العبارة على ما يبدو.



فيما تم العثور على جثته لاحقاً، وتم القبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها، على أن يتم تقديمهم للمحاكمة.



ويبدو من الموقف أن الضحية ربما لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو تأخر عن موعد المغادرة.(العربية)



