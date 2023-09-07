اكتشاف ديناصور يشبه الطيور.. والعلماء حائرون!

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عاش ديناصور غريب بحجم طائر الدراج "دجاج الأدغال"، يشبه الطيور بساقين طويلتين وذراعين تشبهان الأجنحة في تكوينهما، منذ ما بين 148 و150 مليون سنة تقريباً بجنوب شرقي الصين.وللكائن تشريح محير يوحي بأنه إما كان عداء سريعاً أو عاش أسلوب حياة يشبه الطيور الحديثة طويلة الساقين، وفق رويترز."بعيد الشبه عن أي طيور حديثة"في السياق، قال علماء، أمس الأربعاء، إنهم اكتشفوا في مقاطعة فوجيان حفرية لديناصور من العصر الجوراسي أطلقوا عليه اسم "فوجيانفيناتور بروديجيوسوس"، في اكتشاف يلقي الضوء على مرحلة تطورية مهمة في أصل الطيور.كما أوضح مين وانغ الذي تزعم فريق الدراسة وهو عالم حفريات في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم مستحاثات البشر في الأكاديمية الصينية للعلوم أن تصنيف فوجيانفيناتور، بسماته الهيكلية الغريبة، على أنه طير إنما يتوقف على تعريفنا للطيور.وحين سئل عن كلمة تصف فوجيانفيناتور، أجاب وانغ: "سأقول "غريب". فوجيانفيناتور بعيد الشبه عن أي طيور حديثة".واكتشفت حفرية فوجيانفينيتور في تشرين الأول الماضي، كاملة إلى حد ما لكن غابت عنها جمجمة الحيوان وأجزاء من قدميه، مما يجعل من الصعب تفسير نظامه الغذائي وأسلوب حياته.واستناداً إلى تشريح أرجله الطويلة، اقترح الباحثون أسلوبين محتملين للحياة، إما العدو السريع أو الخوض في بيئة مستنقعات تشبه إلى حد كبير طيور الكركي الحديثة أو مالك الحزين.فيما أردف وانغ: "أراهن على أنه كان عداء".الغموض مستمريشار إلى أن حدثاً رائعاً وقع في تطور الديناصورات حين أدت ديناصورات صغيرة ذات ساقين وريش من سلالة تعرف بالديناصورات ذوات الأقدام إلى ظهور طيور في أواخر العصر الجوراسي الذي يعود إليه تاريخ أقدم طائر معروف ويشتهر باسم أركيوبتركس ويعود تاريخه إلى نحو 150 مليون سنة في ألمانيا.ويسعى العلماء إلى فهم أفضل لأصل الطيور والديناصورات غير الطائرة والتي لها سمات شبيهة بالطيور.(العربية)