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منوعات
لكسب المال أطلقت خدمة "الفراش الساخن".. أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا (صور)
Lebanon 24
07-09-2023
|
03:15
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في خطوة غريبة، قامت رائدة الأعمال مونيك جيريميا بابتكار فكرة جديدة وغريبة بهدف الحصول على المال، من خلال تأجير نصف سريرها لأولئك الذين يبحثون عن نوم رخيص، وأطلقت على هذه الخدمة اسم "
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاءت السيّدة الأسترالية بفكرة "الفراش الساخن" أثناء وباء كورونا، عندما توقف دخلها وبدأت تبحث عن بعض النقود الإضافية.
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وتؤجر مونيك جيريميا نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا، معلنة أن ذلك "الحل الأمثل" لأولئك الفقراء أو الذين يشعرون بالوحدة.
كما استخدمت السيّدة، البالغة من العمر 36 عامًا، الدخل الإضافي لإحياء حياتها المهنية وبدء شركة أحلامها الخاصة، وهي وكالة لعارضات الأزياء.
وتدّعي سيّدة الأعمال التي تحوّلت إلى نجمة تلفزيون الواقع الأسترالي، أن هذه تعتبر "الوسيلة المثالية لتوفير المال، والعيش ببساطة، وبالطبع ألا تكون وحيدًا". (lbci)
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