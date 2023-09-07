Advertisement

منوعات

بسبب الطحالب... البحر في منتجع أنابا الروسي يزهر بلون الأخضر

Lebanon 24
07-09-2023 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1104985-638296854608378528.jpg
Doc-P-1104985-638296854608378528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أزهرت مياه البحر قبالة منتجع أنابا جنوب غربي روسيا واكتسبت اللون الأخضر بسبب الطحالب، في ظاهرة طبيعية تتكرر سنويا.

أفاد موقع "KP- نوفوسيبيرسك" الإلكتروني بأن البحر في منتج أنابا الروسي صار أخضر اللون بسبب الطحالب.
Advertisement

وبحسب الموقع، فإن المياه ذات لون غير عادي سُجّلت على الشاطئ المركزي للمدينة.


وقال إن النباتات تلتصق بالجسم، لكن هذا لا يمنع السباحين من الغوص، فيما الطحالب آمنة للإنسان، ويستخدم بعضها في صناعة مستحضرات التجميل.

وصرح فينيامين جولوبيتشينكو، عضو مجلس البيئة بإقليم كراسنودار، لبوابة Anapa Notebook أن البحر في المنتجع سيظل أخضر لغاية نهاية ايلول.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى رياح شمالية أو شمالية شرقية قوية. وستغادر الطحالب الشاطئ عندما تبدأ مياه البحر في البرودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:52 | 2023-09-07
06:48 | 2023-09-07
05:34 | 2023-09-07
04:45 | 2023-09-07
03:15 | 2023-09-07
02:04 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24