بسبب الطحالب... البحر في منتجع أنابا الروسي يزهر بلون الأخضر

أزهرت مياه البحر قبالة منتجع أنابا جنوب غربي روسيا واكتسبت اللون الأخضر بسبب الطحالب، في ظاهرة طبيعية تتكرر سنويا.



أفاد موقع "KP- نوفوسيبيرسك" الإلكتروني بأن البحر في منتج أنابا الروسي صار أخضر اللون بسبب الطحالب.

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وبحسب الموقع، فإن المياه ذات لون غير عادي سُجّلت على الشاطئ المركزي للمدينة.





وقال إن النباتات تلتصق بالجسم، لكن هذا لا يمنع السباحين من الغوص، فيما الطحالب آمنة للإنسان، ويستخدم بعضها في صناعة مستحضرات التجميل.



وصرح فينيامين جولوبيتشينكو، عضو مجلس البيئة بإقليم كراسنودار، لبوابة Anapa Notebook أن البحر في المنتجع سيظل أخضر لغاية نهاية ايلول.



وأضاف: "نحن بحاجة إلى رياح شمالية أو شمالية شرقية قوية. وستغادر الطحالب الشاطئ عندما تبدأ مياه البحر في البرودة".